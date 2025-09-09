پخش زنده
شهردار شهرکرد گفت: طرح روگذر طالقانی-کاشانی تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدحسین واحدیان گفت: طرح تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت، که به نام طالقانی کاشانی نیز شناخته میشود، در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی به مراحل نهایی خود نزدیک شده است.
وی افزود: عمده عملیات عمرانی این طرح شامل فونداسیون، ستونگذاری و اجرای عرشه پل بوده که تمامی این مراحل انجام شده است.
واحدیان افزود: در حال حاضر، کارهای نازککاری ازجمله نصب قرنیزهای دو طرف عرشه پل و اجرای نیوجرسیهای رکود عرشه پل در حال انجام است. همچنین، ساخت هندریلها و نردههای حفاظتی در دو طرف عرشه پل و پایه چراغهای روشنایی نیز در دست اقدام است.
شهردار شهرکرد گفت: به موازات این فعالیتها، پیادهروسازی در ضلع جنوب شرقی طرح نیز آغاز شده است. این عملیات شامل نصب چراغهای راهنمایی رانندگی و پایههای تابلوهای راهنمایی مسیر میشود که همگی در حال حاضر در حال انجام هستند.
واحدیان با بیان اینکه عملیات آسفالت روی عرشه پل نیز به زودی آغاز خواهد شد، گفت: پس از نصب قرنیزها، ایزوله کردن عرشه پل و سپس اجرای آسفالت در دستور کار قرار دارد. تمام تلاشها به گونهای برنامهریزی شده است که هیچ محدودیت ترافیکی تا آغاز مهر وجود نداشته باشد.
شهردار شهرکرد بیان کرد: در ۱۰ روز گذشته، اسکافلدها و زیرساختهای پل باز شده و ترافیک شمال به جنوب از سر گرفته شده است. همچنین، مشکلات تردد و حرکت در این منطقه تقریباً برطرف شده است.
واحدیان عنوان کرد: جدولگذاریهای زیر عرشه پل نیز در حال شکلگیری است و لکهگیری آسفالت انجام شده است. با توجه به بتنریزی اخیر، انتظار میرود که اسکافلدهای نهایی نیز به زودی باز شوند.
شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: تمامی تلاشها معطوف به اتمام طرح در زمان مقرر است تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود