قاچاقچیان کالا و احشام، در نوار مرزی کردستان، در دام پلیس گرفتار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرمانده مرزبانی کردستان از کشف بیش از ۷۵ میلیارد ریال کالا و احشام قاچاق در دو روز گذشته در مرز‌های استان خبر داد.

سردار فرج رستمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان افزود: مرزبانان این فرماندهی با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مرز‌های استان، حین کنترل نوار مرز به تعدادی قاچاقچی که قصد ورود غیرقانونی به کشور را داشتند برخورد که سریعاً موضوع در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان در چند عملیات منسجم با کنترل نوار مرز و حضور مقتدرانه خود در منطقه قاچاقچیان را غافلگیر و عرصه را بر آنان تنگ کردند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان گفت: مرزبانان در پاکسازی محل ۱۹۰ راس احشام سبک و سنگین، ۳۰ دستگاه تلویزیون هوشمند، ۷ هزار و ۷۱۹ لیتر سوخت، ۱ هزار و ۹۵۷ عدد اقلام ضد فرهنگی و مقادیر دیگر کالای قاچاق را کشف کردند.

وی از دستگیری ۱۲ نفر قاچاقچی و توقیف ۱۲ دستگاه خودرو در مرز‌های استان خبر داد و بیان کرد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش ریالی کالا و احشام کشف شده بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

رستمی عنوان کرد: مرزبانان با تمام توان در راه مقابله با قاچاق کالا و تردد غیرمجاز با مجاهدت جانفشانی کرده و اجازه نمی‌دهند که مرز‌های استان به جولانگاه مخلان اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل شود.