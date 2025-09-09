به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در رقابت‌های هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران با عنوان جام نیلوفر به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت در بخش بانوان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا استان البرز، تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان توانست به مقام قهرمانی برسد.

تیم‌های کانون چوگان البرز، نزاجا و فراجا هم به ترتیب درجایگاه دوم تا چهارم این رقابت‌ها قرار گرفتند.

اسب جِنی وان به مالکیت مرجان ایزدی بهترین اسب و ملانیه آرزمندیا از تیم کانون چوگان البرز به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.