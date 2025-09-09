بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۷۶۱ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۲۰ کیلووات ساعت برق در روز هفدهم شهریور بود؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر ۳ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال را در این بازار رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۷۲۵ میلیون و ۶۹۶ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بود. این معاملات مجموع ارزشی برابر هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال را به همراه داشت.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان دادوستد ۳.۵ میلیون کیلووات ساعت برق بود؛ این معاملات مجموع ارزشی برابر ۲۱۱ میلیون ریال را رقم زد.

همچنین در این روز ۶.۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق سبز دادوستد شد و این معاملات نیز مجموع ارزشی برابر ۴۰۷ میلیارد ریال را رقم زد.

این در حالی بود که در این روز ۷۶۱ میلیون و ۴۳۳ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و پراکنده با قیمتی رقابتی و آزاد در تابلو فیزیکی برق آزاد معامله شد و این معامله به ثبت مجموع ارزشی برابر هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال انجامید.