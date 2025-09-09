پخش زنده
امروز: -
صنایع تبدیلی کشاورزی استان همدان و طرحهای در دست ساخت این بخش برای رفع مشکلات و توسعه و بهره برداری نیازمند دریافت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی همدان با اشاره به پیشرفت قابل توجه در این بخش گفت: در حال حاضر ۲۴۱ واحد فرآوری صنایع تبدیلی با پیشرفت فیزیکی بالای ۳۰ درصد در استان در دست ساخت است.
حسن محمدی افزود: با بهرهبرداری از این واحدها، ۹۳۰ هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی همدان اضافه خواهد شد و تاکنون حجم سرمایه گذاری برای این طرحها ۷۰ هزار میلیارد بوده که نشاندهنده سرمایهگذاری قابل توجه در این حوزه است.
او تأکید کرد: شهرستان نهاوند با جذب ۷۰۰ هزار تن فرآوردههای خام کشاورزی و شهرستان بهار با ۴۷۰ هزار تن، به ترتیب مقامهای اول و دوم را در جذب محصولات خام کشاورزی در واحدهای فرآوری استان دارند.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی همدان همچنین به ظرفیتهای موجود در صنایع تبدیلی همدان اشاره کرد و گفت: ۳۸۱ واحد صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در حال حاضر ظرفیت فرآوری ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تن محصول خام کشاورزی را دارند.
این مسئول گفت: این واحدها به طور مستقیم برای پنج هزار و ۸۲۴ نفر اشتغالزایی کردهاند که شامل ۵۵ واحد بستهبندی کشمش، ۱۰۲ واحد شوریجات و ترشیجات، ۱۰۳ واحد سردخانه با ظرفیت ۳۰ هزار تن، هفت کشتارگاه و ۱۷ واحد لبنی و بستنی و ۲ واحد فرآوری سیبزمینی میشود.