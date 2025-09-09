

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرید محبی اظهار داشت: کمک‌های جمع‌آوری شده در این پویش صرف خرید لوازم‌التحریر، کیف، کفش، لباس فرم و پرداخت هزینه‌های تحصیلی و دیگر حمایت‌های آموزشی و پرورشی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه ۱۵ میلیارد تومان برای تامین نوشت افزار، کیف و کفش دانش‌آموزان تحت حمایت نیاز است، گفت: از مردم استان دعوت می‌شود تا با مشارکت فعال در این پویش، در تحقق شعار "آینده ساز باشیم" سهیم شوند و با هر نوع کمک، حتی کمک‌های کوچک، در ساخت آینده‌ای روشن برای نسل آینده کشور سهیم باشند. محبی افزود: مردم می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره حساب اعلامی ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱ با شناسه ۸۸۰۳۱۸۱۲۶ واریزی و یا به شماره کارت مجازی حساب مورد اشاره ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۳۷۰ نزد بانک ملی و یا از طریق آنی پرداخت با شماره گیری # ۱ * ۰۷۷* ۸۸۷۷* و یا سایت کمیته امداد به نشانی emdad.ir اقدام نمایند.