پخش زنده
امروز: -
صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قهوه، بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه (۱۸ شهریور) شاخص کیفی هوا در شهرهای هویزه ۵۰۰، اهواز ۳۶۱ و ماهشهر ۲۱۸ AQI ثبت شد که به ترتیب نشان دهنده هوای خطرناک (قهوه) و بسیار ناسالم (بنفش) است.
این میزان در شهرهای سوسنگرد ۱۷۳، امیدیه ۱۵۸، هندیجان ۱۵۷ و شادگان به ۱۵۲ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی (قرمز) است.
همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای خرمشهر ۱۳۸، ملاثانی ۱۱۸، رامهرمز ۱۱۴ و اندیمشک ۱۰۷ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.