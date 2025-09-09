صبح امروز شاخص کیفی هوا در ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قهوه، بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.

آلودگی هوا در ۱۱ شهر خوزستان / هویزه، اهواز و ماهشهر در وضعیت خطرناک و بسیارناسالم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه (۱۸ شهریور) شاخص کیفی هوا در شهر‌های هویزه ۵۰۰، اهواز ۳۶۱ و ماهشهر ۲۱۸ AQI ثبت شد که به ترتیب نشان دهنده هوای خطرناک (قهوه) و بسیار ناسالم (بنفش) است.

این میزان در شهر‌های سوسنگرد ۱۷۳، امیدیه ۱۵۸، هندیجان ۱۵۷ و شادگان به ۱۵۲ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های خرمشهر ۱۳۸، ملاثانی ۱۱۸، رامهرمز ۱۱۴ و اندیمشک ۱۰۷ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.