به مناسبت هفته وحدت، شاعران شیعه و اهل سنت در شب شعر «اتفاق» در حرم مطهر رضوی، گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی، در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، این گردهمایی ادبی را با هدف ترویج وحدت اسلامی و تقویت همدلی میان مذاهب اسلامی، شب گذشته، دوشنبه ۱۷ شهریور در صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر رضوی، مدرسه دو درب برگزار کرد.

این گردهمایی فرصت مناسبی برای شاعران بود تا در فضایی سرشار از محبت و برادری، آثار خود را در مدح پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) و ترویج ارزش‌های وحدت آفرین اسلامی، ارائه دهند.