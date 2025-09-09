پخش زنده
با آغاز سال تحصیلی جدید ۴۶۰ معلم جدید قرار است برای تدریس راهی کلاسهای درس استان زنجان شوند.
مدارس زنجان آماده آغاز سال تحصیلی جدید برای ورود دانش آموزان در همه مقاطع است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان این خبر گفت: پیش بینی میشود ۲۳۱ هزار دانش آموز از مقاطع مختلف تحصیلی سرکلاسهای درس حاضر شوند.
تاراسی افزود: برای این حضور ۱۰ هزار کلاس درس آماده شده است و ۱۳ هزار و ۸۰۰ معلم وعوامل اجرایی مدرسه قرار است فعالیت داشته باشند.
تعداد دانشآموزان استان زنجان در سال تحصیلی گذشته حدود ۲۲۰ هزار نفر بود.