معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قم از آغاز عملیات روسازی معابر و شوارع سایت نهضت ملی مسکن شهید رئیسی همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: سایت نهضت ملی مسکن شهید رئیسی قم یکی از بزرگترین سایت‌های کشور به لحاظ وسعت و جمعیت پذیری محسوب می‌شود.

سید علی طباطبایی افزود: این سایت ۵۶۰ هکتار مساحت دارد و عملیات ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی آپارتمانی از بهار ۱۴۰۲ آغاز شده است و طبق برآورد ظرفیت جمعیت پذیری بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در خود دارد.

وی به آغاز عملیات اجرایی روسازی در این سایت اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دولت، عملیات روسازی در سایت شهید رئیسی قم آغاز شد که شامل عملیات اساس، زیراساس، آسفالت، ساخت آبرو، جدول، خط کشی، نصب تابلو علائم و ... است.

به گفته معاون مهندسی و ساخت، مدت اجرای این قرارداد ۲۴ ماه و اعتبار تخصیص یافته برای آن ۱۱۴۰ میلیارد تومان است.

طباطبایی تصریح کرد: عملیات اجرایی روسازی در معابر و شوارعی که عملیات زیرسازی و حفاری آن تمام شده آغاز شده است و روسازی سایر شوارع، بعد از اتمام عملیات حفاری‌های آب، برق و گاز کلید خواهد خورد.

وی افزود: امید است دستگاه‌های خدمات رسان و زیرساختی، قبل از شروع آسفالت نسبت به عبور تاسیسات مورد نیاز اقدام کنند تا از هزینه‌های اضافی و مجدد حفاری و لکه گیری جلوگیری به عمل آید.

طباطبایی گفت: در سایت شهید رئیسی عرض معابر از ۱۶ تا ۴۵ متر طراحی شده است که بر این اساس عملیات اجرایی روسازی در مقیاس ۱۰۰۰ کیلومتر مربع انجام خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اتمام ساخت بخشی از واحد‌های مسکونی در سایت نهضت ملی مسکن شهید رئیسی و به تبع آن تحویل واحد‌ها و سکونت متقاضیان، اجرای عملیات روسازی معابر و تسریع در اتمام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.