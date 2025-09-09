توزیع ۸۱۰ بسته لوازمالتحریر در رزمایش کمکهای مؤمنانه در طبس
۸۱۰ بسته لوازمالتحریر در رزمایش کمکهای مؤمنانه «پویش ایران عاشورایی» به نیابت از شهدای طبس توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، فرمانده بسیج سپاه ناحیه طبس گفت: در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان خراسان جنوبی و چهارمین اجلاس شهدای شهرستان طبس، رزمایش کمکهای مؤمنانه با عنوان پویش ایران عاشورایی برگزار شد.
سرهنگ خبازی افزود: در قالب این رزمایش، ۸۱۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان تهیه و به نیابت از شهدای شهرستان طبس در میان دانشآموزان نیازمند و کمبرخوردار که از قبل شناسایی شدهاند، توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه این برنامه به همت کمیته ستاد اجرایی شهدای شهرستان طبس و در ذیل کنگره شهدای استان اجرا میشود گفت: این رزمایش فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و خدمت به محرومان است و ما به نیابت از شهدای شهرستان طبس، این کمکها را به دست دانشآموزان نیازمند میرسانیم.