به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، فرمانده بسیج سپاه ناحیه طبس گفت: در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان خراسان جنوبی و چهارمین اجلاس شهدای شهرستان طبس، رزمایش کمک‌های مؤمنانه با عنوان پویش ایران عاشورایی برگزار شد.

سرهنگ خبازی افزود: در قالب این رزمایش، ۸۱۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان تهیه و به نیابت از شهدای شهرستان طبس در میان دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار که از قبل شناسایی شده‌اند، توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه این برنامه به همت کمیته ستاد اجرایی شهدای شهرستان طبس و در ذیل کنگره شهدای استان اجرا می‌شود گفت: این رزمایش فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و خدمت به محرومان است و ما به نیابت از شهدای شهرستان طبس، این کمک‌ها را به دست دانش‌آموزان نیازمند می‌رسانیم.