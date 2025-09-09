پخش زنده
فیلمهای «نقشه خانوادگی» و «۱۰۰ متر»، از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «نقشه خانوادگی» محصول ۲۰۲۳، به کارگردانی سایمون سلان جونز، امشب ساعت ۲۳، پخش می شود.
داستان این فیلم نقشه خانوادگی در مورد یک آدمکش حرفهای سابق به نام دن مورگان است که اکنون به عنوان یک شوهر فداکار، پدر سه فرزند و فروشنده خودروی موفق زندگی آرامی را در حومه شهر سپری میکند. اما زمانی که گذشته او بار دیگر به سراغش میآید، دن مجبور میشود خانوادهاش را بدون آنکه متوجه هویت واقعی او شوند، فراری دهد و…
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان میشل موناهن، مارک والبرگ، کیران هایندز، مگی کیو، زو مارگارت کالتی و فلیسیا پریسون را نام برد.
فیلم «نقشه خانوادگی»، چهارشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.
فیلم سینمایی «۱۰۰ متر» محصول ۲۰۲۳ چین، به کارگردانی مشترک هاوفنگ ژو و جونفنگ ژو، امروز ساعت ۱۷، پخش میشود.
داستان این فیلم در دهه ۱۹۲۰ در شهر تیانجین در شمال چین اتفاق میافتد. پس از مرگ یک استاد مشهور هنرهای رزمی، دو شاگرد وی برای تصاحب آکادمی او به رقبای سرسخت هم تبدیل میشوند. حال آنها جنگ قدرتی را آغاز میکنند و…
هنرمندانی همچون جکی هیونگ، بی هیدن کو، اندی آن، شییی تانگ، کوین لی، برونو باجتالا، مائوتائو هو، یوان لی، تمور مامیساشویلی، آرتم پرویشکو، چانگچو ژو و فردریک یدرستروم در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
