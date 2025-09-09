پخش زنده
امروز: -
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در اختتامیه کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان گفت: رویکرد ملت بزرگ ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه الگویی برای آزادیخواهان جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار احمد وحیدی در اختتامیه کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان گفت: رویکرد ملت بزرگ ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه الگویی برای آزادیخواهان جهان است و ازین پس فرهنگ ایستادگی مقابل زیاده خواهان با گستره و قدرت بیشتری در دنیا تجلی خواهد یافت.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران به نقش مردم گیلان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: فرزندان رشید دیار میرزا در سنگرهای مقابله با متجاوز، درس رشادت و ایستادگی مشق کردند و مردم ولایتمدار این دیار نیز با تاسی از عالمان دین پشتیبانی کم نظیری از جبهههای حق علیه باطل به عمل آوردند که ارسال کمکهای هزار و ۵۰۰ کامیونی مردم این دیار به جبههها، مصداق بارز آن است.