تالارهای بورس کالای ایران امروز سه شنبه ۱۸ شهریور میزبان عرضه یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۵۷ تن انواع محصول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز تالار فرعی بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص داده است به طوری که قرار است ۴۵۱ هزار و ۴۹۹ تن محصول در این تالار روی تابلو برود.۴۲۰ هزار تن آهک،۲۲ هزار و ۷۱۸ تن فولاد، ۵ هزار تن مواد معدنی، هزار و ۶۰۹ تن مواد پلیمری، هزار و ۶۳ تن ضایعات و ۶۰۰ تن فرآوردههای نفتی از مهمترین محصولات عرضه شده در این تالار است.
امروز تالار صنعتی میزبان عرضه ۲۲۹ هزار و ۱۹ تن محصول است.۱۹۲ هزار و ۵۰۶ تن فولاد، ۳۵ هزار تن سنگ آهن، ۵۸۵ تن مس و ۹۲۸ تن آلومینیوم در این تالار روی میز فروش میرود.
در تالار حراج همزمان ۲۱۲ هزار و ۲۶۰ تن سیمان عرضه میشود.
امروز قرار است ۱۳۴ هزار و ۷۸۵ تن مواد پلیمری، شیمیایی، عایق رطوبتی، قیر، گوگرد و لوب کات نیز در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی عرضه شود.
امروز همچنین ۸۷ هزار و ۸۰۹ تن انواع محصول از بستر بورس کالا صادر میشود.۴۰ هزار تن سنگ آهن،۳۷ هزار و ۳۰۱ تن قیر، ۵ هزار تن فولاد، ۴ هزار تن مس و هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی در تالار صادراتی کیش عرضه میشود.
تالار حراج باز میزبان عرضه ۴ هزار و ۶۸۵ تن مواد شیمیایی و کنسانتره است.
درتالار کشاورزی هم قرار است ۶۰ کیلوگرم زعفران عرضه شود.