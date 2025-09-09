به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میر فیضی با حضور در دفتر نظارت همگانی ۱۹۷ ضمن گفت‌و‌گو با شهروندان به مشکلات پلیسی و انتظامی آنها رسیدگی کرد.

فرمانده انتظامی خوزستان در این دیدار که جمعی از معاونان و رؤسای پلیس‌های تخصصی حضور داشتند، دستورات لازم را به معاونین و روسای انتظامی حاضر در جلسه جهت رسیدگی به مشکلات شهروندان ارائه داد.

این دیدار در راستای پاسخگویی به نظرات، انتقادات، دیدگاه‌ها و مشکلات مردمی در خصوص عملکرد پلیس برگزار شده بود.