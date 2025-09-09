محدودیتهای ترافیکی ۵ روزه از امروز سه شنبه در جادههای مازندران اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: محدودیتهای ترافیکی که از امروز سه شنبه ۱۸ شهریورماه در جادههای مازندران و کشور آغاز شده تا شنبه ۲۲ شهریور ادامه دارد.
محدودیتهای ترافیکی اعلام شده:
۱. موتورسیکلت:
تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ از محورهای کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
۲. محور چالوس:
(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
الف – روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخهای ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ و ۱۸ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۹:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران انسداد بصورت کامل اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۲) از ساعت ۱۱:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) یکطرفه اعمال میگردد.
۳) از ساعت ۲۴:۰۰ یکطرفه اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
ب - روزهای پنجشنبه و جمعه مورخهای ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ و ۲۰ در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.
(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:
- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱) از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
۲) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
۳) از ساعت ۱۶:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
۳. محور هراز:
(۱-۳) تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
(۲-۳) تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه تاریخهای ۱۴۰۴/۰۶/۲۱، ۲۰، ۱۹ و ۱۸ از محور هراز ممنوع میباشد.
(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
۴. محور فشم:
- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روزهای چهارشنبه و جمعه مورخهای ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ و ۱۸ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.
۵. محور قدیم رشت – قزوین و بالعکس
- تردد انواع تریلر و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای چهارشنبه و جمعه مورخهای ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ و ۲۱ در محور فوق ممنوع میباشد.