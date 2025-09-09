شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در اطلاعیه‌ای با اعلام ویژه برنامه‌های هفدهم ربیع الاول سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام جعفر صادق (علیه السلام) از عموم مردم برای شرکت در جشن‌های هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اعظم (س) و میلاد صادق آل محمد (ع) دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از عموم مردم متدین برای شرکت در جشن‌های هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و سالروز میلاد فرزند بزرگوارش حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) با شعار در پرتو عشق به احمد، اتحاد ملت، وحدت امّت دعوت کرد.

در این اطلاعیه آمده است: برنامه میهمانی امت احمد روز سه شنبه ۱۸ شهریور، ساعت ۱۷ در بلوار پیامبر اعظم (ص) تا مسجد مقدس جمکران، مراسم جشن میلاد سه شنبه ۱۸ شهریور پس از نماز عشاء در مسجد مقدس جمکران و چهارشنبه ۱۹ شهریور پس از نماز عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.