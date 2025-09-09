به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان رئیس مرکز توسعه شورا های حل اختلاف کشور امروز با حضور در مینودشت ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک مینودشت با زیربنای ۸۰۰ مترمربع افتتاح کرد. رئیس مرکز توسعه شورا های حل اختلاف کشور امروز با حضور در مینودشت ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک مینودشت با زیربنای ۸۰۰ مترمربع افتتاح کرد.

حجت الاسلام هادی صادقی با حضور در اداره ی پزشکی قانونی از نزدیک ، مسائل این اداره را بررسی کرد که راه اندازی سامانه معاینات پزشکی و برقراری حفاظت فیزیکی از مهمترین موارد مطرح شده بود.