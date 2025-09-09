با حضور رئیس مرکز توسعه شورا های حل اختلاف کشور
افتتاح ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک مینودشت
ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک مینودشت با حضور رئیس مرکز توسعه شورا های حل اختلاف کشور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، رئیس مرکز توسعه شورا های حل اختلاف کشور امروز با حضور در مینودشت ساختمان جدید ثبت اسناد و املاک مینودشت با زیربنای ۸۰۰ مترمربع افتتاح کرد.
حجت الاسلام هادی صادقی با حضور در اداره ی پزشکی قانونی از نزدیک ، مسائل این اداره را بررسی کرد که راه اندازی سامانه معاینات پزشکی و برقراری حفاظت فیزیکی از مهمترین موارد مطرح شده بود.
در نشستی که در دادگستری مینودشت برگزار شد مسئولان این شهرستان با اشاره به طرح جابجایی ۵ روستای کاسه ی سد با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی و موضوع تملک روستاها و اسکان اهالی آن در روستاهای جدید را مطرح کردند.