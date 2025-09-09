پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی جدید و اهمیت پروژه مهر، بر مشارکت همه دستگاههای اجرایی برای بازگشایی ایمن و شاد مدارس تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اردبیل، رضا کریمی در شورای آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: شروع مدارس نماد تعلیم و تربیت، امید و پویایی جامعه است و بیتفاوتی به این موضوع میتواند پیامدهای منفی بهدنبال داشته باشد.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه عمرانی، تجهیز مدارس و زیباسازی، خواستار توجه شهرداریها به محیط پیرامونی مدارس شد و افزود: برای آغاز سال تحصیلی، ساماندهی تخصصی منابع انسانی در مناطق و نواحی و توزیع بهموقع کتابهای درسی باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل برنامهریزی برای مدیریت ترافیک، ایمنی عبور و مرور، ساماندهی سرویس مدارس، ایجاد شور و نشاط در محیط آموزشی و توجه به بهداشت و سلامت دانشآموزان را از ضرورتهای بازگشایی مدارس برشمرد.
کریمی همچنین رسانهها را به مشارکت فعال در شورآفرینی روزهای آغازین سال تحصیلی دعوت کرد و ادامه داد: مهر باید در خاطره و ذهن دانشآموزان بهعنوان تجربهای متفاوت و ماندگار ثبت شود.
