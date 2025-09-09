پخش زنده
وزش باد شدید و گرد و خاک تا پنجشنبه در خراسان جنوبی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: به دلیل اختلاف فشار حاکم بر شرق کشور، در برخی ساعات تا روز پنجشنبه وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در استان پیشبینی میشود.
لطفی افزود: براساس تحلیل نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای هواشناسی، در این مدت در مناطق بادخیز خراسان جنوبی بهویژه نوار شرقی استان، وزش تندباد و گرد و خاک رخ خواهد داد و احتمال کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی ساعات وجود دارد.
وی گفت: تغییر دمای قابل توجهی در روزهای آینده پیشبینی نمیشود و در بیشتر نقاط استان تداوم دماهای بالاتر از نرمال فصل ادامه دارد، از این رو رعایت مصرف بهینه انرژی همچنان ضروری است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: شهروندان در ساعات اوج آلودگی هوا از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت نیاز از ماسک استفاده کنند.
لطفی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، بیرجند با ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین و طبس با ۴۴ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند.