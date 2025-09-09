به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اندیکا گفت: روز گذشته آتش سوزی در این منطقه جنگلی به وقوع پیوست و سپس نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی برای مهار به محل حادثه اعزام شدند.

احمدی با اشاره به اینکه با تلاش نیرو‌های حاضر در محل حادثه این حریق پس از چندین سال تلاش مهار و خاموش شد، افزود: در ۱۰ روز اخیر این سومین حادثه عمدی آتش سوزی در منطقه جنگلی برونعالی است.

وی ادامه داد: تمامی عوامل این آتش سوزی‌ها شناسایی شده‌اند و در این زمینه در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.