به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر امور آب شهرستان خرم آباد گفت: فاز دوم عملیات لایروبی رودخانه خرم رود با هدف آماده‌سازی مسیر ایمن برای عبور سیلاب‌های احتمالی و حفظ زیبایی شهری از محدوده پل شهدای حاج عمران تا پل حاجی اجرا می‌شود.

مهرداد محمدی افزود: با توجه به رشد بی‌رویه این گیاهان در بستر رودخانه به دلیل افزایش دما و شرایط محیطی مساعد، عملیات پاکسازی با استفاده از ماشین‌آلات ویژه و سمپاشی انجام می‌شود.

مدیر امور آب شهرستان خرم آباد گفت: لایروبی و بازسازی بستر رودخانه به منظور جلوگیری از انسداد مسیر آب و کاهش خطرات ناشی از طغیان‌های فصلی صورت می‌گیرد این فاز به طول ۳ کیلومتر در امتداد رودخانه اجرا می‌شود که پس از اتمام، ظرفیت انتقال سیلاب را افزایش خواهد داد.

مهرداد محمدی، مدیر منابع آب شهرستان خرم‌آباد، با اشاره به نقش محوری رودخانه خرم رود در عبور جریان‌های سیلابی و زیبایی شهری، تصریح کرد: این رودخانه نه تنها یک شریان حیاتی برای مدیریت آب‌های سطحی است، بلکه بخشی از هویت زیست‌محیطی و گردشگری خرم‌آباد محسوب می‌شود. انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های ذیربط، از جمله شهرداری، با تخصیص بودجه و اجرای طرح‌های عمرانی، به ساماندهی و بهسازی این نعمت خدادادی کمک کنند.

مهرداد محمدی در پایان اعلام کرد: این پروژه گامی کلیدی در راستای توسعه پایدار شهری، کاهش خطرات سیل و حفظ محیط زیست است و می‌تواند به عنوان الگویی برای مدیریت یکپارچه منابع آب در استان لرستان مورد توجه قرار گیرد.