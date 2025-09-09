پخش زنده
صالحیامیری گفت: برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان، حاصل سفر اخیر مقامات بلندپایه ایران به ارمنستان بود. در جریان این سفر، مقامات ارمنستان تمایل جدی خود را برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نشست شورای راهبردی این وزارتخانه به برگزاری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در محوطه جهانی تخت جمشید اشاره کرد وگفت: دستاوردهای سفر مقامات بلند پایه کشور به ارمنستان شامل توافق برای گسترش گردشگری زمینی، برگزاری نمایشگاه صنایعدستی و مرمت مسجد کبود ایروان بود که از ثمرات این توافقها برگزاری کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید بود رویدادی که اجرای باشکوه قطعه ملی «ای ایران» در آن، جلوهای از همگرایی فرهنگی و هنری میان دو ملت بود.
صالحی امیری با تأکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی افزود: وجود بیش از چهار هزار دانشجوی زبان فارسی در کشور ارمنستان، ظرفیتی بیبدیل برای گسترش روابط علمی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور است. این ظرفیت میتواند بنیانی مستحکم برای تعمیق روابط ملتها و تقویت پیوندهای پایدار منطقهای باشد.
او همچنین با اشاره به برگزاری جشن مردمی ثبت جهانی محوطههای پیش از تاریخ دره خرمآباد بیان کرد: این جشن با حضور پرشور مردم برگزار شد و نشاط اجتماعی و غرور ملی را در میان جامعه ارتقا بخشید. چنین رویدادهایی نشان میدهد که میراثفرهنگی تنها یادگاری تاریخی نیست، بلکه سرمایهای زنده و پویا برای تحکیم هویت ملی، ارتقای سرمایه اجتماعی و گسترش نشاط عمومی است.
صالحیامیری سپس به دیدار اخیر خود با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه پرداخت و گفت: این نشست بسیار مثبت، سازنده و آیندهنگر بود و موضوعات مهمی در آن مطرح شد که نتایج ارزشمندی برای همکاریهای فرهنگی و بینالمللی کشور در پی خواهد داشت. علاوه بر این، هفته گذشته نیز نشستی مؤثر با جمعی از جامعهشناسان برگزار شد که مباحث علمی و تحلیلی مطرحشده در آن میتواند به سیاستگذاریهای اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه جهت و عمق تازهای ببخشد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به آغاز فعالیت شورای راهبردی استانها خاطرنشان کرد: این شوراها با هدف اجتماعیسازی میراثفرهنگی و پیگیری موضوعات کلیدی هر استان در چارچوب سیاستهای کلان کشور تشکیل شدهاند. بر اساس این سازوکار، هر یک از اعضای شورای راهبردی وزارتخانه بهعنوان معین و نماینده در یکی از استانها حضور مییابند تا موضوعات محلی را در سطح استانی پیگیری کنند. این رویکرد، اقدامی بنیادین برای تعمیق عدالت فرهنگی، تقویت انسجام اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در سطح ملی و منطقهای است.