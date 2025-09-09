آقای محمد احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود : بیست و‌ هشتمین کنگره اتحادیه پستی جهانی با حضور نمایندگان ۱۹۲ کشور عضو این اتحادیه از دیروز در دبی آغاز شد و تا ۲۸ شهریور ادامه دارد .

وی گفت: این کنگره هر چهار سال یکبار برگزار می شود و فرصتی است تا کشورهای عضو به راه‌ حل‌های مشترک برای توسعه مدل تجاری کسب‌ و کار پست دست یابند.

وی افزود: در جریان این کنگره، دبیرکل و معاون دبیرکل اتحادیه پستی جهانی برای دوره چهار ساله آینده انتخاب خواهند شد و همچنین کشورهایی برای عضویت در شورای راهبری و شورای عملیات پستی اتحادیه تعیین می‌شوند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این کنگره علاوه بر تصمیمات کلان اتحادیه و تقویت همبستگی و همکاری ها تلاش می شود درباره موضوعات پستی در سطح جهان تبادل نظر صورت گیرد .

آقای احمدی ، افزایش تاب آوری شبکه پستی جهانی و بررسی راهکارهای توسعه خدمات تجارت الکترونیک را از دیگر محورهای این کنگره برشمرد .

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود : در این کنگره تلاش می کنیم انتقال دانش و تجربه در مباحث فناورانه پست صورت گیرد .

قرار است امروز هیئت ایرانی حاضر در کنگره با مسئولان پست کشورهای چین ، مالزی ،صربستان ،هند و روسیه دیدار و گفتگو کند .