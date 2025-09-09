پخش زنده
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: در بیست و هشتمین کنگره اتحادیه جهانی پست علاوه بر تعامل با کشورهای منطقه در حوزه تجارت الکترونیک تلاش خواهیم کرد در نهادهای اتحادیه یک کرسی داشته باشیم.
آقای محمد احمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود : بیست و هشتمین کنگره اتحادیه پستی جهانی با حضور نمایندگان ۱۹۲ کشور عضو این اتحادیه از دیروز در دبی آغاز شد و تا ۲۸ شهریور ادامه دارد .
وی گفت: این کنگره هر چهار سال یکبار برگزار می شود و فرصتی است تا کشورهای عضو به راه حلهای مشترک برای توسعه مدل تجاری کسب و کار پست دست یابند.
وی افزود: در جریان این کنگره، دبیرکل و معاون دبیرکل اتحادیه پستی جهانی برای دوره چهار ساله آینده انتخاب خواهند شد و همچنین کشورهایی برای عضویت در شورای راهبری و شورای عملیات پستی اتحادیه تعیین میشوند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این کنگره علاوه بر تصمیمات کلان اتحادیه و تقویت همبستگی و همکاری ها تلاش می شود درباره موضوعات پستی در سطح جهان تبادل نظر صورت گیرد .
آقای احمدی ، افزایش تاب آوری شبکه پستی جهانی و بررسی راهکارهای توسعه خدمات تجارت الکترونیک را از دیگر محورهای این کنگره برشمرد .
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود : در این کنگره تلاش می کنیم انتقال دانش و تجربه در مباحث فناورانه پست صورت گیرد .
قرار است امروز هیئت ایرانی حاضر در کنگره با مسئولان پست کشورهای چین ، مالزی ،صربستان ،هند و روسیه دیدار و گفتگو کند .