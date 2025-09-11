به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان گفت: دوره مکتبی، بصیرتی خط امام استانی (ره) با اعزام ۲۰۰ دانشجوی بسیجی دانشگاه یاسوج به شهر مقدس قم روز‌های ۱۸ تا ۲۶ شهریور برگزار می‌شود.

صالحی نیا افزود: دوره مکتبی، بصیرتی خط امام (ره) استانی با هدف آشنایی دانشجویان بسیجی با معارف و مبانی مکتب امام راحل و توانمندسازی کادر بسیج دانشجویی برای نقش آفرینی منسجم‌تر و موثرتر در دانشگاه‌ها در حال برگزاری است.

وی با اشاره به هدف برگزاری این دوره خاطرنشان کرد: مبانی معرفتی اعتقادی و سیاسی همانند حکمرانی دینی، ولایت فقیه، کارآمدی انقلاب اسلامی، تاریخ سیاسی انقلاب اسلامی، تحلیل و بررسی مهم‌ترین پیام‌ها و فرامین امامین انقلاب از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، فرمان تشکیل بسیج دانشجویی، منشور روحانیت، قطعنامه ۵۹۸ و... مهم‌ترین مباحثی هستند که در این دوره به دانشجویان آموزش داده خواهد شد.