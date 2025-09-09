پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچی پارچه در خرمآباد که محموله قاچاق را در منزل مسکونی مخفی کرده بود، ۳۷۵ میلیون تومان جریمه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرمآباد با بازرسی از یک منزل مسکونی محموله قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
قهرمان شاهی افزود: پرونده قاچاق پارچه به ارزش ۳۷۵ میلیون تومان در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه باتوجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۷۵ میلیون تومان جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.