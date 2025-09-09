به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،مهندس محمدمهدی میرجلیلی با تشریح جزئیات این طرح افزود: استفاده از مبدلهای هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی ویژه مشترکان خانگی قابل اجرا شده که این موضوع علاقمندی به سرمایه گذاری در حوزه خورشیدی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد:متقاضیان می‌توانند در چارچوب الگو‌های سرمایه‌گذاری شامل قرارداد عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی (ویژه مشترکان صنعتی و تجمیع‌کننده برق سبز برای مشترکان خانگی)، قرارداد خود تأمین برق برای صنایع کوچک و متوسط و قرارداد خرید تضمینی موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، اقدام کنند.

وی اظهار کرد: متقاضیان با استفاده از این فناوری می‌توانند برق سبز تولیدی خود را به ساتبا یا از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه و به فروش رسانند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، افزود: دستورالعمل نحوه اتصال، نصب و سایر الزامات فنی و اجرایی با همکاری شرکت توانیر تنظیم و به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد تاکید کرد: ساتبا و شرکت‌های توزیع نیروی برق نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه را برعهده دارند و از این پس متقاضیان می‌توانند در زمان قطع برق، انرژی مصارف داخلی خود را تأمین کرده و از منافع برق تولیدی خود منتفع شوند.