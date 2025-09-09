نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی در حسینیه آیت الله شاهرودی مشهد آغاز به کار کرد.

آغاز به کار نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون علمی حوزه علمیه خراسان گفت: این نمایشگاه در دهمین سال متوالی فعالیت خود با حضور ۱۶۰ ناشر برگزار می شود در حالیکه در سال ۱۳۹۴ نخستین دوره این نمایشگاه با حضور ۲۰ ناشر برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی رضایی افزود: ۲۵ هزار کتاب در این نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی گفت: غرفه‌هایی نیز در اختیار ناشران و غرفه‌داران عراقی قرار گرفته است که آنها نیز محصولات فرهنگی خود را در این نمایشگاه ارائه میکنند.

این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته از ساعت ۸ تا ۱۷ در حسینیه آیت الله شاهرودی مشهد پذیرای علاقه مندان است.