مسابقات پرس سینه بدون لوازم قهرمانی باشگاه های استان سمنان با معرفی برترین ها در دامغان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این رقابت ها تیمِ برادران ایوبی از گرمسار در رده پیشکسوتان ، پاسارگاد ایوانکی در رده نوجوانان و مسترالمپیا دامغان در رده هایِ جوانان و بزرگسالان قهرمان شدند.
منتخبان با نظر کمیته فنی هیئت بدنسازی و پرورش اندامِ استان سمنان به رقابت هایِ کشور اعزام میشوند. در این مسابقات ۱۱۰ ورزشکار از سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار، بسطام و ایوانکی رقابت کردند.