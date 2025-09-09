به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مریم علی ئی رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران شاهرود گفت: در این نمایشگاه ۱۰۰ لباس کار دانشجویان این دانشکده به تماشا گذاشته شده است.

به گفته علی ئی، هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۱۶ رشته کاردانی و کارشناسی در این دانشکده مشغول تحصیل هستند.

سید رسول موسوی نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری نمایشگاه‌های مد و لباس به منظور معرفی هنرمندان طراح پوشاک و زنجیره تولید تا انتهای فروش لباس حمایت می‌کند.