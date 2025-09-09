

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به شکایت حسین حسن زاده از باشگاه فولاد هرمزگان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۶ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت حجت رنجبر از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبل ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت هاشم شیرعلی از باشگاه فولاد زرند ایرانیان، این باشگاه به پرداخت ۵ میلیارد و ۹۱۰ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۶۷۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲۷ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۷۳۴ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.