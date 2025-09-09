به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس شورای اسلامی شهر ابهر از انتخاب مجید زارع‌پور به‌عنوان شهردار ابهر خبر داد.

سعید بهاوری اظهار کرد: جلسه شورای اسلامی شهر ابهر با حضور اعضا برای انتخاب یک نفر از میان دو گزینه مطرح برای تصدی سمت شهرداری برگزار شد.

وی بیان کرد: در این جلسه، سابقه گزینه‌های مورد نظر شامل مجید زارع‌پور و محسن برجی مورد بررسی قرار گرفت که در پایان جلسه با رای اعضای شورای اسلامی شهر از میان کاندیدا‌های پست شهرداری، مجید زارع‌پور با شش رأی موافق به عنوان شهردار ابهر برگزیده شد.

بهاوری افزود: زارع‌پور نزدیک به ۱۲ سال سابقه شهرداری در شهر‌های خرم‌دره، خرم‌دشت، اسفرورین و خاک‌علی را در کارنامه کاری خود دارد.