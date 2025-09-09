پخش زنده
برداشت محصول انگور از هزار و ۸۶۰ هکتار تاکستانهای دیم استهبان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: کشاورزان استهبانی مشغول برداشت انگور از هزار و ۸۶۰ هکتار باغهای دیم خود هستند و پیش بینی میشود حدود هزار تن محصول برداشت کنند.
مهدی اعیان منش با بیان اینکه برداشت این محصول تا نیمه مهرماه ادامه دارد افزود:
خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی موجب افت ۳۰ درصدی عملکرد نسبت به سال قبل شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان بیان کرد: هر ساله حدود ۳۰ درصد از محصول باغها به صورت تازهخوری مصرف میشود و مابقی در مسیر فرآوری و تولید محصولاتی، چون آبغوره، مویز و شیره انگور قرار میگیرد.
شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.