به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: کشاورزان استهبانی مشغول برداشت انگور از هزار و ۸۶۰ هکتار باغ‌های دیم خود هستند و پیش بینی می‌شود حدود هزار تن محصول برداشت کنند.

مهدی اعیان منش با بیان اینکه برداشت این محصول تا نیمه مهرماه ادامه دارد افزود:

خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی موجب افت ۳۰ درصدی عملکرد نسبت به سال قبل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان بیان کرد: هر ساله حدود ۳۰ درصد از محصول باغ‌ها به صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود و مابقی در مسیر فرآوری و تولید محصولاتی، چون آبغوره، مویز و شیره انگور قرار می‌گیرد.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.