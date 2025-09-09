

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۲۱ امشب (سه‌شنبه) در سومین بازی از مسابقات مقدماتی کمتر از ۲۳ سال آسیا به مصاف اماراتِ میزبان می‌رود.

شاگردان امیدرضا روانخواه دو دیدار قبلی خود ابتدا هنگ‌کنگ را با ۴ گل شکست دادند و در دومین بازی مقابل گوام با ۶ گل به برتری رسیدند.

تیم فوتبال امارات میزبان هم در دو دیدار قبلی خودش پیروز شده است. آنها تیم گوام را با ۱۳ گل شکست دادند و با نتیجه ۲ بر صفر نیز از سد هنگ‌کنگ گذشتند و تفاضل گل مثبت ۱۵ دارند. تفاضل گل ایران مثبت ۱۱ است.

این رقابت‌ها در ۱۱ گروه برگزار می‌شود و ۱۱ تیم صدرنشین به همراه چهار تیم برتر دوم راهی مرحله نهایی مسابقات در کشور عربستان خواهند شد تا به همراه میزبان، ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا را برگزار کنند.

این مسابقات مرحله مقدماتی برای صعود به المپیک نیست و تنها مجوز حضور در مسابقات فوتبال جام ملت‌های کمتر از ۲۳ سال است.