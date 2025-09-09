به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،رقابت‌های کیک بوکسینگ قهرمانی رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان استان کردستان روز جمعه ۱۴ شهریور ماه به میزبانی سنندج و در سالن بعثت این شهر برگزار شد.

۱۹۵ رزمی کار به نمایندگی از شهرستان‌های سنندج، سقز، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، بیجار، دیواندره، دهگلان و شهر سریش آباد در این مسابقات که تحت عنوان یادواره جانباختگان آتش سوزی کوه آبیدر برگزار شد، حضور پیدا کردند.

در پایان، تیم سنندج مقام اول، تیم بانه مقام دوم و تیم مریوان مقام سوم را کردند.