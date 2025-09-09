پخش زنده
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از اجرای دو طرح فضای آموزشی در شهرستان امیدیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سعیدی پور گفت: یکی از مهمترین اقدامات این اداره کل اتمام طرح نیمه تمام طرحهای عمرانی در حوزه آموزش و پرورش در شهرستان امیدیه است.
وی با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی افزود: در راستای اجرای این طرح به بازسازی و تکمیل مدرسه کاشف در روستای گرگری و ساخت یک دارالقرآن در شهرستان امیدیه میباشد که اجرای آنها بزودی انجام خواهد شد.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان بیان کرد: همچنین در آستانه سال تحصیلی تجهیزات مورد نیاز مدارس و فراهمسازی امکانات آموزشی استاندارد برای دانشآموزان در مدارس شهرستان امیدیه تامین خواهد شد.