مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: عملیات احداث کنارگذر شهر ایوان، به دلیل کمبود اعتبار به کندی پیش میرفت که با تزریق اعتبار، جان گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جعفر رفیعی صبح سه شنبه در بازدید از طرح کنارگذر شهر ایوان اظهار کرد: به دلیل کمبود اعتبار، روند کار پیشتر، کند شده بود؛ اما با پیگیریهای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان، منابع مالی قابل توجهی به آن تخصیص یافته است.
وی افزود: این مسیر برای کاهش ترافیک درونشهری و تسهیل در تردد محور کرمانشاه- ایوان-ایلام- مهران طراحی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام تشریح کرد: این طرح در دو قطعه اجرا میشود؛ قطعه نخست به طول ۳ کیلومتر با ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی شامل یک پل با دهانه ۸ متر و یک پل سه دهانه است و قطعه دوم به طول ۹ کیلومتر در مرحله عملیات خاکی و ساخت پل بزرگ مسیر قرار دارد.
وی با اشاره به افزایش ترددهای تجاری و مذهبی به عراق، بهویژه در ایام اربعین اضافه کرد: توسعه محورهای جادهای استان امری ضروری و اجرای کنارگذر عاملی برای کاهش بار ترافیکی، آلودگی صوتی و فرسایش زیرساختهای شهری است.