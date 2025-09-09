پخش زنده
امروز: -
«صبح به وقت فرهنگ»، «ایران دلیران»، «شب پر ستاره»، «سرزمین من»، «نیستان» و «هفت اقلیم»، برنامههایی است که از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامههای گروههای مختلف رادیو فرهنگ، امروز از سپیدهدم تا شامگاه، با محورهایی همچون وحدت ملی، رویدادهای فرهنگی، یادی از جلال ال احمد، تولید ملی و موسیقی ایرانی پخش میشوند.
برنامه زنده «صبح به وقت فرهنگ»، ساعت ۰۵:۳۰ آغاز میشود. این برنامه به نقش نسل جوان و نوجوان در حفظ و تقویت همبستگی و وحدت ملی میپردازد و میکوشد شیوههای آموزش این مفاهیم را بررسی کند. ارتباط مستقیم با سازمان هواشناسی، مرور مهمترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی با حضور میلاد عبدیان (کارشناس خبری)، معرفی کتاب «اسرائیل شر مطلق» و گفتوگو با حجتالاسلام آخوند رهبر (امام جمعه اهل سنت)، مظفری (جامعهشناس)، دادنام (پژوهشگر حوزه برق و انرژی)، محسن شریفزاده (پژوهشگر قرآنی) درباره کلام امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبلاغه و مهدیه حقیقی (شاهنامهپژوه) از دیگر بخشهای این برنامه است.
مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی نیز حوالی ساعت ۰۶:۰۰ بهطور زنده پخش میشود.
در ساعت ۱۰:۳۰ برنامه «ایران دلیران» با محوریت تولیدات مراکر استانها با موضوع ۱۲ روز دفاع مقدس ایران در برابر رژیم صهیونیستی روانه آنتن میشود.
برنامه «سرمایهای برای تولید» با گفتوگو با تولیدکنندگان و مسئولان در راستای تحقق شعار سال ساعت ۱۲:۳۰ پخش میشود.
ویژه برنامه «شب پر ستاره» که شب میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) از ساعت ۲۰ به تهیه کنندگی فاطمه ترسا پخش میشود تلاشی برای محفل شاد در کنار هم برای مخاطب است و فاطمه حقیقت ناصری گوینده، مهدی فرج اللهی مجری کارشناس مژگان پارسا هماهنگی بازیگر ارسلان جولایی و گزارشگر مهدی اسماعیلی است و بخشهای متنوعی از جمله ارتباط با ستارههایی که اثری به آستان این بزرگان تقدیم کردند و در بخشهایی مثل میکروفون مخفی و بخش نمایشی اهمیت ویژگیهای اخلاقی این بزرگواران را در جامعه امروز بیان میکند. صحبت شاعرانی که شعر طنز و را توامان دنبال میکنند و آثاری در خور شان این بزرگواران دارند بخش دیگری از برنامه است. استاد کتابدار درباره اشعار و آثار درباره پیامبر در طول تاریخ صحبت میکنند و شعر خوانی استاد نوری را هم میشنویم.
رادیو فرهنگ را میتوانید روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موجایام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز دریافت کنید.
مجله رادیویی «سرزمین من» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، ساعت ۱۳ تا ۱۴ با بخشهای متنوع، گفتوگوهای تخصصی و مرور رویدادهای تاریخی پخش میشود.
در بخش «یادها و یادگارها»، محمدرضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر مهمترین رویدادهای ۱۸ شهریور در تاریخ سرزمین ایران را مرور میکند.
«آن سوی تاریخ» نیز با حضور محمد ساجدی، تحلیلگر سیاسی، به بررسی آخرین تحولات داخلی و منطقهای اختصاص دارد.
همچنین گفتوگویی با احمد ابوحمزه، پژوهشگر تاریخ و نویسنده، درباره اقامه نخستین نماز جمعه توسط پیامبر اکرم (ص) پخش میشود.
در بخش پایانی، حجتالاسلام محمد بهمنی، مدیر دفتر همکاریهای علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، با موضوع «رسالت امت اسلامی در هزاره جدید؛ از تفرقه به تمدنسازی» مطالبی را بیان میکند.
«سرزمین من»، به نویسندگی، سردبیری و تهیهکنندگی فاطمه محمدیانفر و با گویندگی احسان همتی و هماهنگی سهیلا رضایی، از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روی موج افام رد
برنامه موسیقایی «نیستان»، از ساعت ۲۲ با بخشهای متنوع از پیانو نوازی ایرانی تا موسیقی اقوام و آواز ایرانی به تهیهکنندگی یلدا احتشامی پخش میشود.
در بخش نخست این برنامه محمدرضا امیرقاسمی، نوازنده و مدرس پیانو، به معرفی و توضیح پیانو نوازی در مکتب ایرانی میپردازد.
بخش دوم به گفتوگو با مسعود نظر، آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر موسیقی کودک اختصاص دارد که مطالبی درباره اهمیت آموزش موسیقی به کودکان را بیان میکند.
در بخش سوم، نوشین پاسدار، موسیقیدان، نوازنده و مدرس ساز عود، شنوندگان را با ابعاد گوناگون موسیقی ایران آشنا میکند.
صادق چراغی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی اقوام، در بخش چهارم به بررسی موسیقی نواحی ایران و ویژگیهای آن میپردازد.
در بخش پایانی، غفار ذابح، خواننده، مدرس و ردیفدان، مباحثی درباره آواز ایرانی و ادوات تحریری بیان خواهد کرد.
«نیستان»، ساعت ۲۲از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موجایام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز پخش میشود.
«هفت اقلیم» با نگاهی به خوشنویسی، سفالگری و موسیقی پخش میشود.
برنامه «هفت اقلیم» سه شنبهها که به هنرهای تجسمی اختصاص دارد این هفته با موضوعات متنوعی از خوشنویسی ایرانی و تندیس فردوسی تا موسیقی مولوی و هنر سفالگری پخش می شود.
در بخش نخست «هفت اقلیم»، استاد علی آقاحسینی به آسیبشناسی شیوههای آموزش خوشنویسی در سالهای اخیر میپردازد و ضمن بررسی روشهای نوین، بر ضرورت حفظ ریزهکاریها و آموزههای اصیل این هنر تأکید میکند.
در ادامه، امین خرمی در بخشی درباره تندیس فردوسی در میدان فردوسی تهران توضیح میدهد و ضمن معرفی خالق اثر، به جزئیات ساخت، مصالح و ویژگیهای این مجسمه و همچنین جایگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در پاسداری از زبان فارسی میپردازد.
بخش موسیقایی برنامه با پخش تصنیف کوتاه «چه دانستم که این سودا...» با صدای همایون شجریان و شعری از مولانا همراه خواهد بود.
همچنین در بخش پایانی، گفتوگویی با فرنوش کامفر، هنرمند و مدرس سفالگری، درباره پراکندگی هنر سفالگری در فلات ایران و ایده خلاقانه تلفیق قصه با ساخت دیوهای سفالی توسط کودکان و نوجوانان پخش میشود؛ جایی که هر دیو نماد یک صفت منفی انسانی است که باید در نهایت شکسته شود.
«هفت اقلیم» به تهیهکنندگی رویا ولیزاده از گزوه ادب و هنر رادیو فرهنگ، ساعت ۱۶، روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موجایام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز پخش میشود.