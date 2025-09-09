به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ میثم لعل عوض پور با بیان اینکه سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان بانوان استان است بطوریکه رتبه پنجم کشور را در این زمینه دارد، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۸۰۰ نفر از بانوان ۳۰ تا ۶۰ ساله استان در طرح غربالگری سرطان سینه شرکت کردند و در این خصوص، ده بیمار شناسایی و به مراکز تخصصی برای درمان رایگان ارجاع شدند.

وی با اشاره به اینکه مرکز کنترل و پیشگیری از سرطان بانوان در استان از اردیبهشت ماه امسال کار خود را بطور رسمی آغاز کرده است، افزود: همه بانوان بالای ۳۰ سال سالانه باید بصورت منظم ماموگرافی و سونوگرافی را برای تشخیص این بیماری و سلامت خود انجام دهند.