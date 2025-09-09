معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید از دادگستری بندرگز از ارائه هفتاد و دو خدمت ثبتی به صورت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید از دادگستری بندرگز با اشاره به حرکت سازمان ثبت اسناد کشور به سمت الکتونیکی شدن و هوشمند شدن خدمات گفت : هفتاد و دو خدمت ثبتی ما غالبا به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ در کمترین زمان انجام می شود.



آقای حسن بابایی افزود: اکنون استعلام های سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که طولانی و زمانبر بود در سریعترین زمان و به صورت بر خط و الکترونیکی به متقاضیان ارائه می شود.



دیدار با خانواده شهید قندهاری از برنامه های دیگر امروز معاون رئیس قوه قضائیه در بندرگز بود.