تولیت آستان مقدس عباسی از چاپ تمبر یادبود هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر (ص) در عراق، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تولیت آستان مقدس عباسی اعلام کرد: این تمبر با همکاری وزارت ارتباطات عراق به عنوان بخشی از فعالیت‌های جشنواره بین‌المللی «رحمة للعالمین»، چاپ شده است.

جشنواره بین‌المللی «رحمة للعالمین» به همت آستان عباسی به مناسبت بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر(ص) از پانزدهم ربیع الاول، مصادف با هشتم سپتامبر ۲۰۲۵، آغاز شده است و تا سه روز ادامه خواهد داشت.

سید رضوان السلامی، معاون فنی رئیس اداره امور فکری و فرهنگی آستان مقدس عباسی، گفت: این تمبر با همکاری مرکز «الجود» طراحی شده است و مکاتباتی رسمی با وزارت ارتباطات عراق برای تکمیل مراحل تأیید تمبر، انتشار، چاپ و توزیع آن در تعدادی از کشورها به عنوان تمبری بین‌المللی در حال انجام است.

وی ادامه داد: هدف از چاپ این تمبر، مستندسازی رویداد بزرگ تاریخی میلاد پیامبر(ص) و حفظ آن در حافظه فرهنگی و رسانه‌ای از طریق ابزاردارای ابعاد فرهنگی و میراثی است.

السلامی اضافه کرد: این تمبر در راستای مجموعه‌ فعالیت‌های فرهنگی آستان مقدس عباسی و به منظور بزرگداشت مناسبت‌های دینی و تاریخی و افزایش آگاهی از پیام و رسالت نبوی چاپ شده است.