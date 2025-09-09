به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت هفته وحدت و در آستانه سال تحصیلی جدید، رزمایش توزیع بیش از ۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان عباس‌آباد و با مشارکت خیرین، دهیاران و مراکز نیکوکاری در مسجد جامع عباس‌آباد برگزار شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان عباس‌آباد در این مراسم گفت:این بسته‌ها شامل کیف، دفتر و نوشت‌افزار به ارزش حدود ۵۵۰ میلیون تومان است که با کمک خیرین و مراکز نیکوکاری تهیه و برای دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد توزیع می‌شود.

شریفی افزود: در حال حاضر ۵ مرکز نیکوکاری در بخش‌های کلار، سلمانشهر و عباس‌آباد فعال هستند که نقش مهمی در تأمین این اقلام ایفا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: همچنین تلاش شده است تا توزیع لوازم‌التحریر امسال ۱۵ روز زودتر انجام شود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل نداشتن امکانات از تحصیل بازنماند.

شریفی افزود : علاوه بر ۴۱۸ بسته تهیه‌شده، با همت گروه‌های خیّری دیگر از جمله گروه محسنی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر نیز در حال آماده‌سازی است که میان دانش‌آموزان نیازمند خارج از پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) عباس‌آباد در پایان اظهار امیدواری کرد با همدلی خیرین و مردم هیچ دانش‌آموزی در شهرستان به دلیل فقر و کمبود امکانات ترک تحصیل نکند.

امام جمعه شهرستان عباس‌آباد در این مراسم با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند گفت: امروز شاهد فضای صمیمیت و هم‌افزایی بین مسئولان شهرستان هستیم که با همت کمیته امداد و حمایت خیرین، بسته‌های لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند آماده شده است این اقدام ارزشمند، گامی در جهت رفع دغدغه تحصیل فرزندان این مرز و بوم است.

حجت‌الاسلام احمدی افزود: خیرین گمنام ما همواره بازوی توانمند برای خدمت‌رسانی به نیازمندان بوده‌اند و چنین اقدامات خداپسندانه‌ای موجب دلگرمی خانواده‌ها و تقویت فرهنگ انفاق در جامعه می‌شود.

فرماندار شهرستان عباس‌آباد عدالت آموزشی را از تأکیدات جدی دولت و استاندار مازندران دانست و گفت: باید در شناسایی و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار عدالت رعایت شود و مسیر خدمات‌رسانی یکپارچه دنبال شود.

ساسان کابلی افزود:با ادامه این همدلی می‌توانیم شاهد اتفاقات بزرگ‌تر در سطح شهرستان باشیم، حمایت از آموزش و خانواده‌های محروم از اولویت‌های جدی ماست و تلاش خواهیم کرد با همراهی همه مسئولان، خیرین و مردم شهرستان این مسیر خدمت‌رسانی تداوم یابد.