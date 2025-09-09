اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یکهزارو هفتصدو پانزدهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، اکرم مژدگانلو، ۴۰ ساله که از بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد پس از دریافت رضایت از خانواده اش در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه‌ها و کبد زنده یاد مژدگانلو برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

وی ادامه داد: قرنیه‌های مرحومه مژدگانلو هم برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران، به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.