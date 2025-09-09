به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: این صندوق‌ها شامل ۳۷۶ هزار صندوق منازل، ۱۵ هزار صندوق معابر و میدان‌های شهر و ۹ هزار صندوق مغازه‌ها و اماکن تجاری است.

محمد اخلاقی افزود: به منظور سهولت در پرداخت و شفافیت هرچه بیشتر، سامانه‌ای با عنوان «سما» طراحی شده و نرم افزار آن نیز آماده انتشار در بازار است و به این ترتیب، هر شهروند می‌تواند با ارسال عدد سه به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱، صاحب یک صندوق صدقه الکترونیکی شود و تمام کمک‌ها و نیات خود را به طور مستقیم و امن واریز کند.

وی گفت: در پنج ماه گذشته، بیش از پنج هزار صندوق صدقه الکترونیکی راه اندازی و حدود ۱۴۰ میلیارد ریال از این طریق جمع‌آوری و به حساب کمیته امداد واریز شده است.

وی با اشاره به تجربه موفق سامانه «اکرام» ادامه داد: بیش از سه سال از فعالیت این سامانه می‌گذرد و تمام کمک‌های حامیان به طور مستقیم به حساب فرزندان تحت پوشش واریز می‌شود.

اخلاقی افزود: امروز حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار حامی در کشور داریم که تنها با یک تراکنش، مبالغ خود را مستقیم به حساب فرزندان تحت حمایتشان واریز می‌کنند و همین شفافیت موجب افزایش اعتماد مردم شده است.

معاون حمایت اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان نیز گفت: کمیته امداد امروز به شیوه‌های سنتی در راه شناسایی محرومان اقدام نمی‌کند بلکه با بهره‌گیری از سیستم هوشمند و پایگاه داده‌ای ۳۳ ساله و تنها با وارد کردن کد ملی، تمام اطلاعات خانوار شامل مشخصات فردی، وضعیت بیمه و سطح اقتصادی آنها در سامانه ثبت و سطح‌بندی می‌شود.

هادی بنایی افزود: در پنج ماهه امسال، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال خدمت در حوزه حمایت و سلامت خانواده‌های تحت پوشش این نهاد ارائه شده که ۱۲ هزار میلیارد ریال آن مستمری ماهیانه خانوار‌ها بوده است.

وی گفت: این مستمری برای خانوار‌های یک نفره ۱۴ میلیون ریال، دونفره ۲۰ میلیون ریال، سه‌نفره ۲۸ میلیون ریال، چهارنفره ۳۶ میلیون ریال و برای پنج نفره و بیشتر، ثابت و برابر با ۴۴ میلیون ریال است.

بنایی افزود: حق بیمه چهار هزارو ۲۶۰ نفر از زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح‌ها از سوی کمیته امداد پرداخت می‌شود و تنها در سه‌ماهه بهار امسال ۱۶۰ میلیارد ریال برای این منظور به سازمان تأمین اجتماعی واریز شده است.

معاون هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهان همچنین به تأمین لوازم ضروری خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۹ هزار قلم کالا به ارزش ۸۸۰ میلیارد ریال و در پنج ماهه امسال سه هزار و ۵۰۰ قلم کالا به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

هم اکنون کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان به بیش از ۲۵۰ هزار نفر در قالب ۱۲۵ هزار خانوار خدمات متنوع حمایتی، معیشتی، درمانی، فرهنگی و اشتغال ارائه می‌دهد.