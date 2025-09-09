به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، آیین اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر شهرستانی ریحانه در شهرستان ازنا برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا گفت: جشنواره ریحانه با هدف آشنایی هرچه بیشتر نسل نوجوان و کودک با آداب اجتماعی، فردی و خانوادگی و ویژه دختران برگزار و مورد توجه علاقه‌مندان واقع شد.

میثم محتشم افزود: پس از ارسال فراخوان در فضای مجازی، آثار متعددی به دبیرخانه واصل شد که بر اساس رأی هیئت داوران، تعداد ۱۰ اثر به عنوان آثار راه یافته به بخش اختتامیه راه یافتند.

در پایان، بر اساس آرای هیئت داوران، افراد زیر در سه بخش فردی، خانوادگی و اجتماعی، برگزیده و از آنان قدر دانی به عمل آمد:

بخش فردی:

مبینا کوهشاری: نفر اول

فاطمه بهمنی: نفر دوم

فاطمه زهرا بیات: نفر سوم

بخش خانوادگی:

سارینا علیرحیمی: نفر اول

زینب مهدوی: نفر دوم

بخش اجتماعی:

یاسمین پولادوند: نفر اول

ساره سادات صالحی: نفر دوم

ثنا علیرحیمی: نفر سوم

لازم به ذکر است که جشنواره ریحانه با همکاری سپاه پاسداران ناحیه ازنا، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، بسیج جامعه زنان، انجمن نمایش ازنا، بسیج هنرمندان، حوزه مقاومت بسیج خدیجه کبری (س)، شهرداری و اداره صنعت و معدن برگزار شد.