نشست تخصصی یاوران وقف با حضور ائمه جماعات استان قم در آستان مقدس امامزاده احمدابن قاسم (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به مناسبت هفته وقف، نشست تخصصی یاوران وقف با حضور ائمه جماعات استان قم در آستان مقدس امامزاده احمدابن قاسم (ع) برگزار شد.
در این نشست مبانی وقف، تبیین و بر لزوم آشنایی بیشتر ائمه جماعات با ظرفیتهای این فریضه و ترویج فرهنگ وقف در جامعه دینی تاکید شد.
حجتالاسلام عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، ترویج فرهنگ وقف را نیازمند همافزایی ائمه جماعات، رسانهها و نهادهای فرهنگی دانست و افزود: ائمه جماعات میتوانند با آگاهیبخشی به مردم، زمینه وقفهای هدفمند و متناسب با نیازهای روز جامعه را فراهم کنند.