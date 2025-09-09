پخش زنده
در سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) مراکز اهدای خون استان اصفهان دایر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: به منظور تامین صد در صد نیاز بیماران به فرآوردههای خونی، فردا (چهارشنبه ۱۹ شهریور) مصادف با سالروز میلاد با سعادت پیامبراکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراکز اهدای خون استان (بجز زرین شهر، نایین و شهید حججی) از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعد از ظهرآماده خدمت رسانی به اهداکنندگان است.
کیان دهراب پور بااشاره به کاهش شدید میزان ذخیره خون دراستان افزود: هم اکنون ۲۱۰۷ واحد معادل ۵ و ۲ دهم (۵/۲) روز است، در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون، ۸ روز میباشد.
اهداکنندگان خون باید بین ۱۸ تا ۶۰ سال سن و حداقل ۵۰ کیلوگرم وزن داشته باشند و فاصله زمانی بین هر ۲ نوبت اهدای خون هشت هفته است.
۶۲ مرکز درمانی در استان اصفهان از مرکز انتقال خون، فرآوردههای خونی دریافت میکند؛ بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی نیز بهطور ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.
حدود ۶۰ درصد از اهداکنندگان خون در اصفهان مستمر هستند و حداقل ۲ بار در سال خون اهدا میکنند.
از ۱۱ مرکز فعال اهدای خون در استان اصفهان، ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.