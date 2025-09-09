دونالد ترامپ به دلیل محکومیت در یک پرونده مربوط به سوء استفاده جنسی، مجرم شناخته و به پرداخت ۸۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک در شرایطی که هنوز موضوع ارتباط نزدیک ترامپ با جفری اپستین، سرکرده یک شبکه بزرگ قاچاق جنسی کودکان در آمریکا و اتهام‌ها به او به خاطر همدستی احتمالی اش با اپستین درجامعه آمریکا داغ است، دونالد ترامپ به خاطر محکومیت در یک پرونده دیگر مربوط به سوء استفاده جنسی، مجرم شناخته و به پرداخت ۸۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد.