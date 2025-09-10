پخش زنده
امروز: -
۸۴ جوان زنجانی در مسابقات استانی "رفاقت مهر" هلالاحمر به رقابت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان از برگزاری سیویکمین مرحله استانی مسابقات "رفاقت مهر" با هدف استعدادیابی و توانمندسازی جوانان در استان خبر داد.
هاشمی با اعلام این خبر گفت: این رقابتها با حضور ۸۴ نفر از اعضای دختر و پسر جوانان هلالاحمر در راستای ایجاد حس نوعدوستی، تقویت روحیه مشارکتجویی، افزایش تعامل و همدلی میان اعضا و همچنین ارتقای توانمندیهای علمی و فرهنگی برگزار شد.
وی افزود: مسابقات رفاقت مهر در پنج رشته امدادی شامل کمکهای اولیه، حمل مصدوم، اسکان اضطراری، آزمون کتبی و نیز در رشتههای غیرامدادی شامل زبان انگلیسی و جشنواره فرهنگی در شهریورماه جاری برگزار شد.
هاشمی تصریح کرد: اعضای کانونهای دانشجویی، جوانان، طلاب و روستایی که دورههای آموزشی کمکهای اولیه، آمادگی در برابر مخاطرات و مهارتهای داوطلبی را گذرانده و حداقل شش ماه از شروع عضویت آنها گذشته بود، امکان حضور در این رقابتها را داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان ادامه داد: در این دوره، جوانان استان در بخش خواهران و برادران در قالب تیمهای مختلف به رقابت پرداختند که در نهایت تیمهای برتر در هر رشته مشخص شدند.
وی خاطرنشان کرد: برگزیدگان مرحله استانی مسابقات رفاقت مهر به مرحله کشوری راه خواهند یافت و این رقابتها بستری برای کشف استعدادهای جوانان، ارتقای مهارتهای فردی و جمعی و همچنین آمادهسازی نیروهای جوان برای حضور در فعالیتهای داوطلبانه و امدادی هلالاحمر خواهد بود.
در پایان رقابت بین اعضای پسر، تیم جوانان شهرستان ابهر موفق به کسب رتبه نخست شد. تیمهای شهرستانهای زنجان و خدابنده نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
همچنین اعضای دختر هلال احمر شهرستان زنجان موفق به کسب مقام اول و شهرستانهای ابهر و خرمدره به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند و از برگزیدگان این دوره تجلیل به عمل آمد.