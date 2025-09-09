در مراسمی با حضور استاندار مازندران و رئیس فدراسیون کشتی، از ملیپوشان مازندرانی اعزامی به جهانی زاگرب تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در مراسمی صمیمی و پرشور، با حضور مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان و شایگان رئیس هیأت کشتی استان، از ملیپوشان مازندرانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی و کادر فنی آنان پیش از اعزام به مسابقات جهانی زاگرب تجلیل شد.
مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران ن در این مراسم، کشتی را فراتر از یک ورزش دانست و اظهار داشت: کشتی نماد شجاعت، غیرت و مردانگی مازندرانیهاست. قهرمانان ما نهتنها برای مدال، بلکه برای پرچم ایران و همچنین جای گرفتن در دل مردم میجنگند.
وی با تأکید بر حمایت همهجانبه از ورزش استان گفت: تمام ظرفیتهای مدیریتی استان را در اختیار جامعه ورزشی قرار میدهم تا ورزش همگانی و فراگیر شود. ورزش میتواند آسیبپذیری اجتماعی را کاهش دهد و من به عنوان متولی استان، برای جهش ورزش مازندران در خدمت قهرمانان هستم.
استاندار مازندران در پایان، با آرزوی موفقیت برای ملیپوشان در رقابتهای جهانی، وعده داد: هر کشتیگیری که مدال طلا کسب کند، شغل تضمینشده خواهد داشت. چه با مدال باشید و چه بیمدال، جایگاه شما در قلب مردم مازندران و ایران محفوظ است.
رئیس فدراسیون کشتی در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه کشتی در مازندران گفت: در المپیک گذشته، یک مدال طلا و سه نقره توسط ورزشکاران مازندرانی کسب شد؛ یعنی نیمی از مدالهای کاروان ایران از این استان بود. مازندرانیها در همه عرصهها نخبهاند و کشتی در ذات این مردم ریشه دارد.
علیرضا دبیر با بیان اینکه افق فدراسیون برای استان، افزایش تعداد کشتیگیران از ۳۵ هزار نفر به ۱۰۰ هزار نفر است، افزود: با بهرهگیری از تجربه و دانش فنی قهرمانان شاخص استان، میتوان نسل جدیدی از نونهالان و نوجوانان را تربیت کرد. حضور این چهرهها در باشگاههای محلی، انتقال علم و انگیزه را تضمین میکند.
وی همچنین بر نقش اجتماعی کشتی تأکید کرد و گفت: در مناطق کمبرخوردار باید باشگاههای ورزشی راهاندازی شود تا از طریق کشتی، آسیبهای اجتماعی کاهش یابد.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم از سوی استاندار مازندران و در حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان و شایگان رئیس هیات کشتی استان مازندران از ملیپوشان مازندرانی تقدیر و تجلیل شد.
یاداور میشوم ۸ کشتی گیر مازندرانی در ترکیب تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی به روی تشک میروند.
ایوب رضوانی و گزارشی از این دیدار: